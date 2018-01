Bayern renova com Rafinha por mais um ano, até 2018

O Bayern de Munique anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato do lateral-direito brasileiro Rafinha, que vai ficar ligado ao clube até junho de 2018. O novo vínculo estende o anterior em apenas um ano, uma vez que ele só estava assegurado no elenco bávaro até o fim da atual temporada.

O clube, treinado por Carlo Ancelotti, tinha essa opção em contrato e fez valer a cláusula. "Rafinha é importante para nós no campo de jogo, mas também é amado no vestiário", argumentou o CEO do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.

Rafinha, de 31 anos, está no elenco do time de Munique desde 2011, depois de defender o Schalke 04 por cinco temporadas e ter uma rápida passagem pelo Genoa, da Itália. É mais vezes reserva do que titular com Ancelotti, mas segue importante no elenco.

"Estou muito satisfeito com a extensão do contrato. Estou aqui há quase seis anos e o Bayern é como se fosse uma segunda família para mim, além de ser um dos melhores clubes do mundo. Quero ainda ganhar quantos troféus forem possíveis pelo Bayern", afirmou Rafinha, que chegou a recusar convocação para a seleção brasileira, equipe que só defendeu em dois amistosos, além dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.