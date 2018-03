Bayern se concentra na vaga para Liga Faltam nove rodadas para o final do Campeonato Alemão, mas o Bayern de Munique já jogou a toalha em relação à luta pelo título. Como o time está 11 pontos atrás do líder Werder Bremen e três à frente do Stuttgart, a luta agora é para assegurar o vice-campeonato e com isso garantir presença na próxima edição da Liga dos Campeões - o terceiro colocado terá de jogar a fase preliminar da competição para tentar a vaga na chave principal. Neste sábado, o Bayern jogará em casa contra o Borussia Moenchengladbach. "Os jogadores precisam entender que o segundo lugar é tão importante quanto o título, porque garante uma boa receita para a próxima temporada. Jogar a Liga dos Campeões é a única maneira de eles ganharem mais dinheiro", disse o diretor-geral do clube de Munique, Uli Hoeness. Outros jogos deste sábado: Hansa Rostock x Wolfsburg, Bayer Leverkusen x Hertha Berlin, Freiburg x Colonia, Eintracht Frankfurt x Munique 1860, Hannover x Borussia Dortmund e Bochum x Schalke 04.