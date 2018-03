Bayern se despede do Estádio Olímpico Depois de 33 anos de glórias, o Bayern de Munique disputará neste sábado, contra o Nuremberg, seu último jogo no Estádio Olímpico da cidade. Na próxima temporada, tanto o Bayern como o Munique 1860 - que está na Segunda Divisão - mandarão suas partidas na moderníssima Allianz Arena, o estádio que abrigará a final da Copa do Mundo do ano que vem e que será inaugurada dia 30. "O Estádio Olímpico está muito ligado à cidade de Munique. Aqui, chegamos a ser o centro de atenção da Europa e do mundo", disse Uli Hoeness, diretor-geral do Bayern e ex-jogador do clube. O estádio foi construído para os Jogos Olímpicos de 1972. Desde que passou a jogar lá, o Bayern ganhou 32 troféus nacionais e internacionais - inclusive o título alemão desta temporada, garantido há 15 dias. Outros jogos: Werder Bremen x Freiburg; Schalke x Borussia Dortmund; Hansa Rostock x Arminia Bielefeld; Mainz x Kaiserslautern; Wolfsburg x Bayer Leverkusen; Borussia Moenchengladbach x Hertha Berlin; Hannover x Hamburgo; e Bochum x Stuttgart.