Bayern segue folgado como líder Dois jogos encerraram a 28.ª rodada do Campeonato Alemão neste domingo. O Schalke 04 bateu por 3 a 0 o Energie Cottbus enquanto o Wolfsburg fez 1 a 0 no Hannover. A liderança da competição segue folgada nas mãos do Bayern de Munique com 63 pontos, enquanto o Stuttgart está com 52 pontos, 11 atrás do líder. Em terceiro está o Borussia Dortmund, com 48. Todos os resultados: Hertha Berlim 1 x 0 Bochum; Bayern Munique 0 x 1 Werder Bremen; Hamburgo 1 x 1 Borussia Dortmund; Stuttgart 3 x 0 Bayer Leverkusen; Arminia Bielefeld 2 x 1 Munique 1860; Borussia Monchengladbach 2 x 0 Nuremberg; Kaiserslautern 1 x 0 Hansa Rostock; Schalke 04 3 x 0 Energie Cottbus; Wolfsburg 1 x 0 Hanover.