Bayern só empata com o Hoffenheim, mas segue líder

Ainda sem convencer na temporada europeia, o Bayern de Munique sofreu neste sábado para buscar o empate com o Hoffenheim, por 1 a 1, jogando diante de sua torcida. O líder do Campeonato Alemão precisou de um gol contra para empatar contra o adversário que briga pelas primeiras posições da tabela.

Com o tropeço na Allianz Arena, o Bayern deixou os rivais se aproximarem na classificação. Ainda na ponta, o time tem 24 pontos e é seguido pelo Red Bull Leipzig, que tem 21 e ainda jogará no domingo. O Hoffenheim agora é o terceiro colocado, com 20 pontos, deixando o Hertha Berlin na quarta colocação, com a mesma pontuação. O Borussia Dortmund aparece em quinto lugar, com 18, após fazer 5 a 2 no Hamburgo.

Na Allianz Arena, o Hoffenheim não se intimidou com a torcida contra e partiu para cima do anfitrião. Aos 15 minutos veio a recompensa. Amiri investiu pela esquerda e deu passe açucarado para Demirbay bater colocado, no ângulo, marcando um belo gol.

O empate do Bayern veio ainda no primeiro tempo. Douglas Costa cruzou forte e rasteiro da esquerda e o zagueiro Steven Zuber chegou com tudo para empurrar a bola contra as próprias redes, aos 34 minutos.

Na segunda etapa, o jogo mudou totalmente. O técnico Carlo Ancelotti promoveu mudanças, deixando a equipe da casa mais ofensiva. Saíram Vidal, Boateng e Robben e entraram em campo Thomas Müller, Alaba e Coman. O Bayern passou a impor pressão e esteve muito perto de buscar a virada no placar. Só não o fez porque Hummels e Müller, nos acréscimos, pararam na trave.

Enquanto o Bayern sofria em Munique, o Borussia Dortmund passeava fora de casa. Contando com o retorno de Pierre-Emerick Aubameyang, o time visitante aplicou 5 a 2 no Hamburgo. O atacante voltou ao time após ser punido com a ausência na partida contra o Sporting, no meio de semana, pela Liga dos Campeões.

Aubameyang, que teria sido punido por ter viajado para Milão antes do jogo de quarta, anotou nada menos que quatro dos cinco gols do Borussia. Com a grande atuação, alcançou a artilharia do Alemão, com os mesmos 11 gols de Anthony Modeste, do Colônia. O Borussia, por sua vez, chegou aos 18 pontos e se consolidou entre os primeiros colocados. Já o Hamburgo segue afundado na lanterna, com apenas dois pontos.

Já o Bayer Leverkusen deu um pequeno salto na tabela ao derrotar Darmstadt por 3 a 2, neste sábado, em casa. Com gols de Calhanoglu, Brandt e Charles Aranguiz, ex-Internacional, trocou o 10º pelo 7º lugar da classificação, com 16 pontos.

Ainda neste sábado, o Wolfsburg aplicou 3 a 0 no Freiburg, fora de casa. Mario Gomez balançou as redes duas vezes. E o Augsburg bateu o Ingolstadt por 2 a 0, longe dos seus domínios.