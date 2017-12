Bayern só vende Élber por US$ 22 mi Franz Beckenbauer, presidente do Bayern de Munique, afirmou nesta quinta-feira que o clube aceita negociar o passe de Élber, desde que interessados se disponham a pagar US$ 22 milhões. O dirigente disse, dias atrás, que nenhum jogador do campeão europeu sairia por menos de US$ 12,5 milhões. ?O Élber é um caso especial?, emendou o ex-jogador, para mostrar a importância do brasileiro, de 28 anos.