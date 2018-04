Bayern sofre, mas derrota o Mainz no fim em despedida de 2014

O Bayern de Munique deixou o ano de 2014 como passou boa parte dele: vencendo. Foi mais sofrido do que o esperado, mas a equipe derrotou o Mainz por 2 a 1, fora de casa, graças a um gol nos acréscimos do segundo tempo. Assim, os bávaros fecham o ano na liderança folgada do Campeonato Alemão.

São 42 pontos para o campeão de inverno, sendo 11 de vantagem para o vice-líder Wolfsburg. A próxima partida será somente no dia 30 de janeiro, justamente contra o Wolfsburg, fora de casa. O Mainz, por sua vez, estacionou na 11.ª posição, com 18 pontos, e pega o Paderborn dia 31.

O Bayern não esteve em seus melhores dias nesta sexta-feira e foi surpreendido com a postura do Mainz. Os donos da casa abriram o placar aos 21 minutos, quando Soto aproveitou cruzamento da direita e bateu meio sem ângulo. Neuer aceitou e a bola passou entre suas pernas.

Mas o empate do Bayern não tardou a sair. Aos 24, Schweinsteiger bateu falta com perfeição, no ângulo direito. O gol deu a impressão de que os bávaros deslanchariam, mas a vitória só veio nos acréscimos da etapa final. Após ótima jogada de Ribery e cruzamento da esquerda, a bola sobrou para Robben, que tocou para a rede.