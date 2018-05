Bayern de Munique supera defesa brasileira e vence Wolfsburg

Campeão e vice da edição passada do Campeonato Alemão voltaram a se encontrar neste sábado, desta vez em situações opostas. Se o Bayern de Munique está a caminho de mais um título, o Wolfsburg faz campanha sem sal e ocupa o meio da tabela. Jogando fora, o Bayern manteve o embalo, venceu por 2 a 0, e deu continuidade a mais uma série invicta.

Após 23 jogos no Campeonato Alemão, o Bayern só perdeu um, para o Borussia Mönchengladbach, fora de casa, na 15.ª rodada. Desde então a equipe do técnico Pep Guardiola iniciou mais uma boa sequência, por enquanto de seis vitórias e um empate - fora de casa, com o Bayer Leverkusen.

Tal campanha não poderia render outra coisa senão a liderança. Com 62 pontos, o Bayern tem 11 de folga sobre o Borussia Dortmund, que ainda joga na rodada - recebe o Hoffenheim, no domingo. Os dois gigantes se encontram no próximo sábado, em Dortmund, e mesmo no pior nos cenários a equipe de Munique ainda seguirá líder. Antes, na quarta, o Bayern recebe o Mainz.

Em Wolfsburg, Guardiola fez alguns testes e deixou Vidal no banco. A zaga formada por Naldo e Dante e protegida por Luiz Gustavo até teve sucesso contra o forte ataque bávaro, mas acabou sendo furada aos 21 minutos do segundo tempo. Müller chutou, a bola bateu na zaga e subiu. Schäfer ficou marcando Lewandowski e deixou que Coman pegasse a sobra sem marcação e a batesse de primeira, sem chance de defesa.

Aos 29 o Bayern fez um golaço e matou o jogo. Após cruzamento da direita, Ribéry tocou com o peito para Lewandowski. O atacante bateu com o pé trocado, de primeira, e decidiu a partida, fazendo o 23.º gol dele no Alemão.

OUTROS JOGOS

Lanterna, o Hannover conseguiu uma rara vitória. Com dois gols de Schulz, virou sobre o Stuttgart para vencer por 2 a 1, fora de casa. Desde 28 de novembro o Hannover só acumulava derrotas e, apesar do triunfo deste sábado, a equipe seguem em último, com 17 pontos, um a menos que o Hoffenheim.

Também brigando contra a degola, o Werder Bremen marcou aos 44 minutos do segundo tempo com Pizarro e buscou o empate em 2 a 2 com o Darmstadt, em casa, mantendo-se no 16.º e antepenúltimo lugar. Em Hamburgo, o time da casa ficou no 1 a 1 com o Ingolstadt. Ambos seguem distantes da briga pela Liga Europa.