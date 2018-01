Bayern teme nova eliminação precoce O Bayern de Munique estréia nesta quarta-feira na Liga dos Campeões, recebendo o Celtic e disposto a apagar o fracasso da temporada passada, quando foi eliminado na primeira fase e teve um grande prejuízo financeiro. "Não podemos cair tão cedo de novo", disse o presidente Karl-Heinz Rummenigge. Na temporada 2000/2001, em que foi campeão, o clube faturou US$ 51,5 milhões. Em 2001/2002, a arrecadação baixou para US$ 44,8 milhões. Na temporada passada, o Bayern embolsou "apenas" US$ 16,2 milhões. "Finalmente acabaram-se os dias sem Liga dos Campeões", afirmou o goleiro Oliver Kahn, que está muito otimista para este ano. "Vendo o elenco que nós temos, acho que podemos pensar no título." Mas o começo não será fácil. Três jogadores estão fora de combate por contusão - Jeremies, Sagnol e Deisler - e o clima não anda bom no clube por causa do excesso de gols que o time vem sofrendo nesta temporada. Depois da derrota por 3 a 2 diante do Wolfsburg, sábado, Kahn reclamou abertamente da falta de marcação dos volantes. Mas foi contestado por Franz Beckenbauer, o presidente de honra do clube. "O que não funciona é o trabalho dos quatro homens de defesa. Levar sete gols em cinco jogos é uma marca muito ruim." O meia Zé Roberto, que saiu de campo machucado contra o Wolfsburg, está recuperado e começará jogando. A dupla de ataque será formada pelo holandês Roy Makaay e o peruano Cláudio Pizarro. Duas partidas serão transmitidas ao vivo para o Brasil nesta quarta-feira, ambas às 15h45. A ESPN Internacional mostrará Arsenal x Inter, enquanto a ESPN Brasil exibirá Real Sociedad x Olympiakos.