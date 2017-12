Bayern tenta reabilitação na Alemanha O Bayern de Munique precisa se reabilitar de duas derrotas seguidas - para o Borussia Moenchengladbach no Campeonato Alemão e para a Juventus na Copa dos Campeões -, mas terá um adversário complicado pela frente neste sábado no Estádio Olímpico: o Hannover, que venceu as últimas seis partidas e está na quarta posição com 20 pontos - mesma pontuação do Bayer. Para complicar, o time tem vários problemas na defesa. Lúcio e Linke cumprirão suspensão e Goerlitz rompeu os ligamentos do joelho esquerdo e está fora da temporada. Outros jogos: Mainz e Borussia Moenchengladbach; Bochum e Kaiserslautern; Arminia Bielefeld e Borussia Dortmund; Bayer Leverkusen e Freiburg; Hertha Berlin e Werder Bremen; Nuremberg e Wolfsburg.