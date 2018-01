Bayern tenta ser líder isolado Em meio ao escândalo da manipulação de jogos pelo juiz Robert Hoyzer, a rodada do Campeonato Alemão 2004/05 continua. E a equipe do Bayern de Munique enfrenta neste domingo o Hertha, em Berlim, para assumir de vez na liderança do Alemão. Os bávaros contam com a volta do astro alemão Michael Ballack, que deve travar um duelo com o brasileiro Marcelinho Paraíba, do Hertha. No outro jogo da rodada, o Werder Bremen, atual campeão, enfrenta em casa o Hansa Rostock