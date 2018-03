Bayern terá a Adidas como sócia O clube alemão Bayern de Munique vai se tornar uma Sociedade Anônima, anunciou hoje o vice-presidente do clube, Fritz Scherer. Dessa forma, a Adidas deve adquirir 10% do capital e se tornar sócio estratégico do Bayern. O clube quer construir um novo estádio antes da Copa do Mundo de 2006. O jornal alemão Bild informou hoje que a transação deve custar à Adidas 68 milhões de dólares, mas a empresa não quis se pronunciar a respeito. Scherer também não confirmou a informação. ?Ainda não falamos sobre valores?, disse.