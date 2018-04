Bayern tropeça e apenas empata com Bolton pela Copa da Uefa

Jogando diante de sua torcida, o Bayern de Munique decepcionou ao empatar, nesta quinta-feira, por 2 a 2 com o Bolton, pelo Grupo F da Copa da Uefa. A equipe inglesa, atual penúltimo colocado do Campeonato Inglês, surpreendeu ao abrir o placar logo aos oito minutos, com Gardner. Mas o artilheiro Podolski deixou tudo igual aos 30, em chute da entrada da área. No segundo tempo, os donos da casa viraram logo aos quatro, novamente com Podolski. Ele recebeu livre na pequena área pela direita e fuzilou para o fundo das redes. Porém, quando todos pensavam que a vitória estava garantida, o Bolton empatou faltando nove minutos para o fim do jogo. Nolan invadiu a área, passou pelo zagueiro brasileiro Lúcio com um lençol e deu a bola para Davies empatar. Mesmo com o empate, os alemães se mantém na primeira posição, com quatro pontos. Já o Bolton fica com dois, e foi ultrapassado pelo grego Aris Salonica, que bateu o Estrela Vermelha por 3 a 0. O Braga folgou na rodada, mas mesmo assim está na frente dos sérvios, que somam duas derrotas em duas partidas. Quem se deu muito bem na rodada foi a ascendente Fiorentina. Vice-líder do Campeonato Italiano, a Viola recebeu o Elfsborg e aplicaram uma goleada de 6 a 1 nos suecos. Destaque para o meia-atacante dinamarquês Jorgensen, que balançou a rede duas vezes. A chuva de gols deu aos italianos a liderança do Grupo C, pois o Villareal também venceu - 2 a 1 sobre o checo Mlada Boleslav e tem os mesmos 4 pontos que o clube florentino, mas perde no saldo de gols. Mesmo sem jogar na rodada, o AEK Atenas, do brasileiro Rivaldo, segue em terceiro, com 1 ponto. Todos os resultados da 2.ª rodada da fase de grupos da Copa da Uefa: Grupo A Larisa 2 x 3 Zenit São Petersburgo Nurnberg 0 x 2 Everton Grupo B FC Copenhagen 0 x 1 Panathinaikos Aberdeen 1 x 1 Lokomotiv Moscou Grupo C Mlada Boleslav 1 x 2 Villarreal Fiorentina 6 x 1 Elfsborg Grupo D Rennes 1 x 1 Brann Bergen Dinamo Zagreb 0 x 0 Basel Grupo E Spartak Moscou 2 x 1 Bayer Leverkusen Toulouse 2 x 3 Sparta Praga Grupo F Bayern de Munique 2 x 2 Bolton Aris Saloniki 3 x 0 Estrela Vermelha Grupo G Hapoel Tel Aviv 0 x 2 Tottenham AaB Aalborg 1 x 1 Anderlecht Grupo H Galatasaray 2 x 3 Helsingborg Austria Vienna 1 x 2 Bordeaux Classificação: Grupo A 1.º Zenit São Petersburgo - 4 pontos 2.º Everton - 3 3.º AZ Alkmaar - 1 4.º Nurnberg - 0 5.º Larisa - 0 Grupo B 1.º Panathinaikos - 6 pontos 2.º Lokomotiv Moscou - 2 3.º Atletico de Madrid - 1 4.º Aberdeen - 1 5.º FC Copenhagen - 0 Grupo C 1.º Fiorentina - 4 pontos 2.º Villarreal - 4 3.º AEK Atenas - 1 4.º Elfsborg - 1 5.º Mlada Boleslav - 0 Grupo D 1.º Basel - 4 pontos 2.º Hamburgo - 3 3.º Dínamo de Zagreb - 1 4.º Rennes - 1 5.º Brann - 1 Grupo E 1.º Spartak Moscou - 3 pontos 1.º Zurique - 3 3.º Sparta Praga - 3 4.º Bayer Leverkusen - 3 5.º Toulouse - 0 Grupo F 1.º Bayern de Munique - 4 pontos 2.º Aris Saloniki - 3 3.º Bolton - 2 4.º Braga - 1 5.º Estrela Vermelha - 0 Grupo G 1.º Anderlecht - 4 pontos 2.º Tottenham - 3 3.º Getafe - 3 4.º Aalborg - 1 5.º Hapoel Tel-Aviv - 0 Gropo H 1.º Bordeaux - 6 pontos 2.º Helsingborg - 4 3.º Panionios - 1 4.º Austria Vienna - 0 5.º Galatasaray - 0