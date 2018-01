Bayern tropeça e Hamburgo encosta O líder Bayern de Munique empatou por 0 a 0 com o Stuttgart fora de casa, neste sábado, na abertura da 15ª rodada do Campeonato Alemão. Com isso, foi a 38 pontos viu a vantagem sobre o segundo colocado, o Hamburgo cair de seis para quatro pontos. Isso porque o Hamburgo fez a lição de casa e, diante de 55 mil torcedores, bateu o Colônia por 3 a 1. Atouba, Lauth e Barbarez marcaram para os anfitriões e Schlicke descontou. Com dois pontos atrás do Hamburgo vem o Werder Bremen, que derrotou o Duisburg por 2 a 0 - gols de Valdez e Borowski. O Schalke 04 manteve-se no quarto lugar, com 28 pontos, ao vencer o Arminia Bielefeld por 1 a 0 em casa. O gol solitário foi marcado por Poulsen. Fechando os jogos deste sábado, o Borussia Monchengladbach foi surpreendido pelo Nuremberg em casa por 1 a 0, gol de Nikl, e permaneceu no sétimo lugar, com 21 pontos.