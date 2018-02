Bayern tropeça e Werder vira líder O Werder Bremen é o novo líder do Campeonato Alemão. O time venceu o Nuremberg por 6 a 2, neste sábado, e aproveitou os tropeços do Hamburgo e do Bayern de Munique para saltar da terceira para a primeira colocação. Com a goleada em casa sobre o Nuremberg, o Werder Bremen chegou aos 22 pontos, o mesmo que o Bayern, mas leva vantagem nos critérios de desempate. O time de Munique, inclusive, vencia o Schalke 04 até os 48 minutos do segundo tempo, mas permitiu o empate por 1 a 1. Já o Hamburgo, que estava em segundo lugar no campeonato, perdeu em casa para o Wolfsburg por 1 a 0 e permanece com 20 pontos, agora em terceiro. Em outros jogos deste sábado, pela 9ª rodada do Alemão: Kaiserslautern 3 x 3 Borussia Dortmund, Stuttgart 1 x 1 Borussia Moenchengladbach, Mainz 3 x 1 Bayer Leverkusen e Arminia Bielefeld 3 x 0 Hertha Berlin. Neste domingo, dois jogos completam a rodada do Campeonato Alemão: Colônia x Hannover e Duisburg x Eintracht Frankfurt.