Bayern vacila e Werder amplia vantagem Depois de estar vencendo por 2 a 0, o Bayern de Munique vacilou em casa e acabou empatando com o Hansa Rostock, por 3 a 3. Quem gostou foi o Werder Bremen, que venceu mais uma - 3 a 2 sobre o Colônia - e ampliou sua vantagem na liderança do Campeonato Alemão. Assim, depois da rodada deste sábado, o Werder Bremen passou a ter 58 pontos, graças, principalmente, aos gols do brasileiro Aílton, que marcou dois na vitória sobre o Colônia e é o artilheiro isolado do campeonato. Já o Bayern de Munique está longe do líder, com 49 pontos na segunda colocação. Saíram outros gols brasileiros na rodada. França ajudou o Bayer Leverkusen a ganhar do Wolfsburg por 4 a 2 e Dedé fez um no empate do Borussia Dortmund com o Freiburg por 2 a 2. Nos outros jogos do dia, Hanover 0 x 1 Kaiserslautern, Hamburgo 2 x 0 Hertha Berlim e Eintracht Frankfurt 3 x 0 Schalke 04. No domingo, Bochum x Borussia Moenchengladbach e Stuttgart x Munique 1860 completam a rodada do Campeonato Alemão.