Bayern vai à Fifa no caso Makaay O Bayern de Munique pediu a intervenção da Fifa numa disputa com o Deportivo La Coruña, que exige um pagamento extra de cerca de 500 mil euros pela transferência do atacante holandês Roy Makaay. "Colocaremos as coisas nas mãos da Fifa", disse nesta segunda-feira o gerente-geral do Bayern, Uli Hoennes. O Deportivo exige a quantia pela transferência, feita em meados de 2003, pelo fato de o Bayern não participar da edição deste ano do torneio Teresa Herrera, que acontecerá entre 13 e 14 de agosto em La Coruña. Segundo os dirigentes do clube espanhol, os alemães tinham se comprometido a participar da competição. Hoennes confirmou que, no contrato assinado entre os dois clubes, há uma cláusula na qual o Bayern se compromete a jogar a competição em La Coruña num período de dois anos, ou pagará uma multa de meio milhão de euros. No entanto, Hoennes argumenta que, além do convite só ter chegado a Munique em 14 de julho, durante o fim de semana em questão a equipe terá de enfrentar o Bayer Leverkusen pelo Campeonato Alemão. "É impossível viajarmos à Espanha nessa situação", disse Hoennes. O Bayern acredita que poderá disputar o torneio na próxima temporada, mas acatará a decisão da Fifa, seja ela qual for. O clube alemão pagou 18,75 milhões de euros por Makaay.