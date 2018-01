Bayern vai punir excessos no Natal O Bayern de Munique irá punir os jogadores do elenco que cometerem excessos na folga de Natal. Segundo o técnico Ottmar Hitzfeld, todos os atletas serão submetidos a uma avaliação médica geral e também serão pesados quando voltarem do feriado, para descobrir quem está acima do peso. Os comilões serão multados pela diretoria do clube alemão.