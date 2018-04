Bayern vai se esforçar para manter Ribery, diz dirigente

Apesar do assédio de outros clubes da Europa, o dirigente do Bayern espera renovar o contrato do atleta nos próximos meses. "Daria muito para mantê-lo no time. Mas não posso garantir que teremos êxito", declarou Rummenigge ao jornal Munich TZ.

De acordo com o presidente, o Bayern tentará renovar o vínculo do jogador "no momento adequado". Nas últimas semanas, Ribery tem sido cotado para defender diversos grandes clubes europeus. No entanto, o próprio jogador tratou de descartar sua saída do clube na janela de transferência deste mês.

Rummenigge também revelou que o meia Toni Kross deverá voltar ao Bayern ao final desta temporada. Kross foi cedido por empréstimo ao Bayer Leverkusen, que demonstrou interesse em manter o atleta no clube.