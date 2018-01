Bayern vence a sexta seguida no Alemão O Bayern de Munique derrotou, nesta terça-feira, o Eintracht Frankfurt por 1 a 0, fora de casa, e conseguiu a sexta vitória seguida no Campeonato Alemão. Com 100% de aproveitamento, o atual campeão está disparado na liderança com 18 pontos. O gol do Bayern foi marcado pelo peruano Pablo Guerrero. Nos outros três jogos desta terça, que abriram a sexta rodada, destaque para o Wolfsburg, que venceu fora de casa o Hannover por 4 a 2. O Borussia Dortmund ganhou do Arminia Bielefeld por 2 a 0, em Dortmund, e o Borussia Moenchengladbach bateu em casa o Werder Bremen por 2 a 1. Nesta quarta, a rodada será completada com os jogos: Bayer Leverkusen x Colônia, Hertha Berlim x Duisburg, Kaiserslautern x Mainz, Nuremberg x Schalke 04 e Stuttgart x Hamburgo.