Bayern vence de virada e alcança líder O Bayern de Munique somou mais três pontos importantes na briga pelo título do Campeonato Alemão ao vencer neste sábado, de virada, o Hansa Rostock por 3 a 1. Moehrle abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, mas o brasileiro Lúcio empatou ainda na etapa inicial. Pizarro e Ballack, de pênalti, deram números finais ao confronto. Com o resultado, a equipe alcançou o Schalke, que tem 53 pontos e joga neste domingo contra o Maguncia. Nos demais jogos deste sábado, o Bayer Leverkusen derrotou o Kaiserslautern por 2 a 0, o Borussia Dortmund bateu o Hamburgo por 3 a 2, o Werder Bremen passou pelo Nuremberg por 2 a 1, o Hannover venceu o Borussia Moenchengladbach por 2 a 1, o Bochum goleou o Wolfsburgo por 5 a 1 e o Hertha Berlim ganhou do Arminia Bielefeld por 3 a 0.