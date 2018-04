Bayern vence e abre 11 pontos de vantagem na liderança

O grande responsável pela 15.ª vitória do Bayern de Munique na competição - apenas uma derrota até o momento - foi o centroavante croata Mario Mandzukic, autor de um gol e assistente do outro. Agora com 12 gols, ele está empatado na segunda colocação da tabela de artilheiros junto com Robert Lewandowski, do Borussia Dortmund, e com Alexander Meier, do Eintracht Frankfurt. O goleador é Stefan Kiessling, do Bayer Leverkusen, com 13 gols.

Mais cedo, o Hamburgo ganhou do Werder Bremen por 3 a 2, em casa. O resultado positivo fez com que a equipe do norte da Alemanha chegasse aos 28 pontos, agora na nona colocação - muito perto da zona de classificação à próxima edição da Liga Europa. Já o time visitante, com 22 pontos em 12.º lugar, não corre tantos riscos de rebaixamento.