Bayern vence e agora é líder isolado O Bayern de Munique venceu, neste sábado, o Hertha Berlim por 3 a 0, em Munique, e assumiu isoladamente a liderança do Campeonato Alemão, com nove pontos (100% de aproveitamento). Os gols foram marcados por Ballack, Scholl e Makaay - este, com seis gols, é o artilheiro da competição. Os outros resultados da terceira rodada foram Colônia 2 x 3 Kaiserslautern, Eintracht Frankfurt 1 x 0 Nurenberg, Hamburgo 1 x 1 Hannover, Schalke 04 1 x 1 Borussia Mochengladbach, Werder Bremen 1 x 1 Stuttgart e Wolfsburg 2 x 1 Bayer Leverkusen. Neste domingo, duas partidas completam a rodada: Borussia Dortmund x Duisburg e Arminia Bielefeld x Mainz.