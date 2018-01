Bayern vence e amplia vantagem O Bayern de Munique - dos brasileiros Lúcio e Zé Roberto - derrotou o Bayer Leverkusen por 2 a 0 neste sábado e ampliou sua vantagem na liderança do Campeonato Alemão. A equipe de Munique chega aos 41 pontos em 20 rodadas e abre três pontos de vantagem sobre o Schalke, que empatou por 2 a 2 com Hansa Rostock, e permanece na segunda posição. O gol de empate do Schalke foi marcado já nos descontos pelo brasileiro Aílton. O Stuttgart também empatou. Ficou no 1 a 1 com o Kaiserslautern e ocupa a 3ª posição, com 35 pontos. A rodada será completada neste domingo com mais dois jogos: Borússia Moenchengladbach x Friburgo e Wolfsburgo x Werder Bremen. Veja os resultados deste sábado: Mainz 0 x 3 Hertha Berlín Hansa Rostock 2 x 2 Schalke Nuremberg 1 x 3 Hamburgo Stuttgart 1 x 1 Kaiserslautern Hannover 1 x 3 Borussia Dortmund Bochum 1 x 1 Arminia Bielefeld Bayern Munique 2 x 0 Bayer Leverkusen