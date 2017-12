Bayern vence e assume segunda colocação O Bayern de Munique ganhou do Hanover por 3 a 1, neste domingo, e assumiu a segunda colocação do Campeonato Alemão, com 39 pontos. Para isso, o time foi favorecido pela derrota do Stuttgart, que ficou com 38 após levar 1 a 0 do Hertha Berlim. O líder ainda é o Werder Bremen, que chegou aos 45 depois de fazer 2 a 1 no Kaiserslautern no sábado. No jogo deste domingo, um dos gols do Bayern foi marcado pelo brasileiro Zé Roberto, enquanto o alemão Ballack e o holandês Makaay fizeram os outros - Svitlica descontou para o Hanover.