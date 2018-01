Bayern vence e confirma favoritismo O Bayern Munique confirmou a condição de favorito ao título da Bundesliga e venceu neste sábado o Stuttgart por 3 a 0, com dois gols do paraguaio Roque Santa Cruz. A equipe que na rodada anterior já havia garantido o título de campeão de outono, somou 38 pontos, oito a mais que seus seguidores diretos, o Borussia Dortmund, vencedor do confronto contra o Kaiserslautern por 3 a 1, com dois gols do brasileiro Amoroso, e o Werder Bremen, que empatou por 1 a 1 com o Schalke 04. Nos outros jogos do dia, o Bayer Leverkusen venceu o Munique 1860 por 3 a 0, o Bielefeld derrotou o Hansa Rostock por 3 a 0, o Hertha Berlim empatou com o Wolsfsburgo por 2 a 2 e o Nurenberg empatou por 2 a 2 com o Energie Cottbus. Neste domingo completam a rodada os seguintes jogos: Hamburgo x Bochum e Borussia Monchengladbach x Hannover.