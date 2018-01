Bayern vence e é campeão alemão Com quatro rodadas de antecedência, o Bayern de Munique sagrou-se campeão alemão pela 18ª vez, neste domingo, ao derrotar o Wolsburgo, por 2 a 0, com gols de Elber e Pizarro, em jogo válido pela 30ª rodada. Com este resultado, o Bayern soma 66 pontos, 13 a mais que o Stuttgart, que só empatou com o Hansa Rostock por 1 a 1. Outros resultados deste sábado: Hertha Berlim 2 x 0 Hannover, Schalke 1 x 2 Bochum, Borussia Moenchengladbach 2 x 2 Bayer Leverkusen, 1860 Munique 0 x 0 Borussia Dortmund e Hamburgo 4 x 0 Nuremberg. Partidas previstas para este domingo: Kaiserslautern x Werder Bremen e Bielefeld x Energie Cottbus. CAMPEONATO ALEMÃO classificação calendário resultados