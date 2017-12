Bayern vence e mantém liderança O Bayern de Munique manteve a liderança isolada do Campeonato Alemão ao derrotar o Hamburgo por 3 a 0, neste sábado, pela 12ª rodada da competição. O resultado só foi garantido no segundo tempo, com o brasileiro Paulo Sérgio abrindo o placar aos 25 minutos. O peruano Pizarro marcou os outros dois, aos 39 e aos 44 minutos, e é o novo artilheiro do campeonato, com oito gols marcados, um a mais que seu companheiro de time Élber e de Michael Ballack, do Bayer Leverkusen. Ballack também marcou dois gols neste sábado e garantiu o 2 a 1 do Bayer Leverkusen sobre o Kaiserlautern. Único time que ainda não perdeu na competição, o Leverkusen está em segundo lugar na classificação, com 30 pontos, um a menos que o Bayern. O líder do campeonato terá um importante desfalque nos próximos jogos. O atacante paraguaio Roque Santa Cruz se contundiu no fim do primeiro tempo e teve o joelho operado após o jogo. A previsão é que ele desfalque o Bayern de seis a oito semanas. Outros resultados deste sábado: Wolfsburgo 5 x 0 Nuremberg, Borussia Dortmund 1 x 0 Stuttgart, St-Pauli 0 x 3 Munique 1860, Schalke 3 x 1 Colonia, Hansa Rostock 0 x 1 Werder Bremen. A rodada será completada no domingo com os jogos Hertha Berlim x Borussia Moenchengladbach e Friburgo x Energie Cottbus.