Bayern vence e mantém vantagem Com dois gols do meia Michael Ballack, um em cada tempo, o Bayern de Munique derrotou o Energie Cottbus, por 2 a 0, neste sábado, e manteve a vantagem de dez pontos sobre o Borussia Dortmund no Campeonato Alemão, após 23 rodadas. A equipe de Munique soma 63 pontos. O Borussia derrotou, também por 2 a 0, o Hansa Rostock, com gols de Dedé e Madouni. A surpresa da rodada foi a vitória do Bayer Leverkusen, que, em má fase, venceu o Werder Bremen por 3 a 0. Outros resultados deste sábado: Nuremberg 1 x 1 Wolfsburg 1, Bochum 1 x 2 Hanover, Borussia Moenchengladbach 2 x 2 Schalke 04, Munique 1860 0 x 0 Kaiserslautern. Partidas previstas para este domingo: Hamburgo x Hertha Berlin e Arminia Bielefeld x Stuttgart.