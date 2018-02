Bayern vence e segue líder na Alemanha A equipe do Bayern Munique venceu o Wolfsburgo por 2 a 0 neste sábado e manteve a liderança do Campeonato Alemão, após oito rodadas. Os dois gols do jogo foram marcados no segundo tempo. O paraguaio Roque Santa Cruz abriu a contagem aos 21 minutos e o brasileiro Lúcio ampliou já nos descontos. Com mais esta vitória - a sétima no campeonato - o Bayern chega a 21 pontos ganhos. A única derrota até aqui foi para o Hamburgo, que soma 17 e que no domingo enfrenta o Kaiserslautern na casa do adversário. A rodada deste sábado teve os seguinte resultados: Bayer Leverkusen 1 x 1 Arminia Bielefeld Borússia Monchengladbach 1 x 1 Mainz 05 Hertha Berlim 1 x 2 Werder Bremen Nuremberg 2 x 1 Colônia Bayern de Munique 2 x 0 Wolfsburgo Eintracht Frankfurt 0 x 1 Schalke 04 Hannover 1 x 1 Duisburg Domingo: Borussia Dortmund x Stuttgart Kaiserslautern x Hamburgo