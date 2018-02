Bayern vence e segue líder no Campeonato Alemão

O Bayern de Munique venceu o Arminia Bielefeld, por 1 a 0, neste domingo, em partida válida pelo Campeonato Alemão. Com a vitória, o time bávaro manteve a vantagem sobre o vice-líder Werder Bremen, que havia vencido no sábado. Veja também: Classificação e jogos da rodada Jogando fora de casa, o Bayern marcou logo aos 22 minutos de jogo, com Ribery, que chegou a cortar o goleiro Mathias Hain para marcar com um chute cruzado no gol vazio. Com a vitória, o time de Munique foi a 34 pontos, 1 a mais que o Werder. O Arminia Bielefeld é apenas o 14.º colocado, com 15 pontos ganhos. Na outra partida deste domingo pelo Alemão, o Duisburg venceu o Nuremberg. O gol do jogo foi marcado por Ivica Grlic, aos 26 minutos da etapa final. O Duisburg foi a 12 pontos, na 17.ª colocação. Já o Nuremberg, com o mesmo número de pontos, é 16.º.