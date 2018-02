Bayern vence e segue na liderança Pela 26.ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique segue na liderança depois da vitória deste sábado sobre o Hansa Rostok, po 1 a 0. Já o Bayer Leverkusen, dos brasileiros Juan, Lucio, Cris e França amargou mais uma derrota, desta vez para o Kaiserslautern, por 1 a 0. Destaque para o atacante brasileiro Aílton, do Werder Bremen, que marcou o único gol de sua equipe na derrota para o Hanover. Aílton, ex-Guarani, chegou a 16 e é o artilheiro do Campeonato Alemão. Demais resultados deste sábado: FC Schalke 04 1 x 1 Munique 1860; Werder Bremen 1 x 2 Hanover ; Wolfsburg 2 x 0 Bochum; Kaiserslautern 1 x 0 Bayer Leverkusen; Arminia Bielefeld 0 x 0 Borussia Dortmund; Borussia. Monchengladbach 2 x 0 Hamburgo. O domingo marca os seguintes jogos: Hertha Berlim x Energie Cottbus e Stuttgart x Nuremberg.