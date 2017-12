Bayern vence e sobe para segundo lugar O Bayern de Munique conseguiu neste sábado alcançar a segunda colocação na classificação do Campeonato Alemão 2004/05 após vencer o Hanover 96 por 3 a 0, no Estádio Olímpico de Munique, e chegar aos 23 pontos após 12 partidas disputadas. Os gols da vitória foram marcados por Pizarro, Makaay e Guerrero. Para o Hanover, a derrota foi ruim, porque caiu para a sexta colocação, ficando com 20 pontos. A liderança ainda é do Wolfsburg, com 24 pontos, que foi surpreendentemente derrotado por goleada (4 a 0) para o Nuremberg, que estava próximo da zona de rebaixamento, mas agora ?respira? um pouco ao subir para a 10.ª posição, com 16 pontos. Resultados deste sábado - Mainz 1 x 1 Borussia Moenchengladbach; Bayern Munique 3 x 0 Hanover 96; Bochum 1 x 1 Kaiserslautern; Arminia Bielefeld 1 x 0 Borussia Dortmund; Bayer Leverkusen 4 x 1 Freiburg; Hertha Berlim 1 x 1 Werder Bremen e Nuremberg 4 x 0 Wolfsburg.