Bayern vence e torce contra o Schalke Com um gol de Deisler, o Bayern de Munique derrotou neste sábado o Freiburg por 1 a 0 e assumiu a liderança isolada do Campeonato Alemão, com 47 pontos, embora tenha um jogo a mais que o rival Schalke, que neste domingo recebe em casa o Hannover. Nos demais jogos da 23ª rodada destaque para as goleadas do Hertha Berlim sobre o Hamburgo por 4 a 1, com dois gols de Gilberto e um de Marcelinho Paraíba, e do Werder Bremen em cima do Bochum por 4 a 0. Confira os outros resultados: Arminia Bielefeld 3 x 1 Nurenberg, Borussia Dortmund 3 x 0 Mainz, Hansa Rostock 0 x 0 Moenchengladbach e Kaiserslautern 0 x 0 Wolfsburgo.