Bayern vence fora e segue 100% no Alemão O Bayern de Munique segue dando as cartas no Campeonato Alemão. Neste sábado, pela quarta rodada, o atual campeão derrotou, fora de casa, o Nuremberg por 2 a 1 e manteve o aproveitamento de 100%, agora com 12 pontos. Logo atrás, com campanhas surpreendentes, estão Werder Bremen e Hamburgo, com 10 pontos. Ambos jogaram fora de casa e venceram com facilidade. A equipe de Bremen goleou o Kaiserslautern por 5 a 1, e o Hamburgo bateu o Mainz por 3 a 1. Os outros resultados deste sábado foram Bayer Leverkusen 1 x 1 Schalke 04, Borussia Moenchengladbach 2 x 1 Duisburg, Hannover 2 x 0 Eintracht Frankfurt e Stuttgart 1 x 1 Arminia Bielefeld.