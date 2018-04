Bayern vence Hoffenheim e assume liderança do Alemão

Para se manter na dianteira do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique vai torcer contra o Bayer Leverkusen, que enfrenta o Mainz no sábado, e o Schalke 04, que vai duelar com o Nuremberg, no domingo.

Na partida desta sexta-feira, que marcou o retorno do Campeonato Alemão após três semanas de paralisação por conta do rigoroso inverno, o Bayern abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, com gol marcado por Martin Demichelis. Na etapa final, Miroslav Klose, aos 41 minutos, ampliou, definindo o triunfo da equipe por 2 a 0.