Bayern vence Kaiserslautern por 2 a 0 Com gols de Roy Makaay e Roque Santa Cruz, ambos no segundo tempo, o Bayern de Munique derrotou o Kaiserslautern, por 2 a 0, neste sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Alemão. Com este resultado, o Bayern alcança 56 pontos, contra 62 do líder Werder Bremen, que joga neste domingo contra o Freiburg. Demais resultados deste sábado: 1860 Munique 0 x 2 Hannover, Colonia 2 x 0 Frankfurt, Wolfsburg 1 x 5 Stuttgart, Hertha Berlin 1 x 1 Hansa Rostock, Borussia Moenchengladbach 0 x 0 Bayer Leverkusen e Schalke 04 4 x 1 Hamburgo.