Bayern vence Leverkusen no sufoco e mantém perseguição ao líder Leipzig

O Bayern de Munique encontrou muita dificuldade, mas conseguiu vencer o Bayer Leverkusen por 2 a 1 neste sábado, em casa, e continuou a caça ao líder do Campeonato Alemão, o RB Leipzig. O resultado manteve o time anfitrião em segundo lugar com 27 pontos, a três de distância da ponta. Os visitantes caíram para a nona posição, com 16.

Apesar de estar na briga pelo título, a equipe comandada pelo técnico italiano Carlo Ancellotti vem sendo criticada por seus torcedores. O Bayern de Munique vinha de uma sequência de três jogos sem vitória - empate com o Hoffenheim e derrota para o Borussia Dortmund pelo Alemão e outro revés, diante do Rostov, na Liga dos Campeões da Europa.

Neste sábado, o Bayern de Munique saiu na frente com um gol do brasileiro Thiago Alcântara, aos 29 minutos do primeiro tempo. Kimmich rolou para Lahm, que mandou uma bomba. O goleiro Leno não conseguiu segurar e Thiago cabeceou para as redes.

Os visitantes, no entanto, foram para cima e conseguiram igualar o placar ainda na etapa inicial. Aos 34 minutos, Çalhanoglu recebeu na esquerda, tabelou com Kampl, invadiu a área e bateu cruzado sem chances para o goleiro Neuer.

Pressionado por não deixar o RB Lipzig abrir cinco pontos de distância na tabela de classificação, o Bayern de Munique voltou a pressionar no início do segundo tempo e conseguiu o gol da vitória aos 10 minutos. Kimmich cobrou escanteio da direita e o zagueiro Hummels cabeceou para as redes.

O Bayern de Munique tentará manter o embalo no Campeonato Alemão na próxima sexta-feira, quando visitará o Mainz. O Bayer Leverkusen buscará a reação em duelo contra o Freiburg, em casa. O líder e principal surpresa da competição, o RB Leipzig, receberá o Schalke 04, no sábado.