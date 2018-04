Bayern vence Mainz, vira segundo e aguarda clássico

Com 42 pontos, o Bayern empata em pontos com o Bayer Leverkusen, que só joga no domingo, contra o Stuttgart. Os dois times ainda seguem muito longe do líder Borussia Dortmund, que lidera com 13 pontos de folga e visita o time de Munique na próxima rodada.

Já o Mainz, que chegou a liderar o torneio nas primeiras rodadas, segue sua decadência. Perdeu pela quarta vez em seis jogos do returno e está cada vez mais perto de deixar a zona de classificação à Liga Europa. Em quinto, tem os mesmos 37 pontos do Freiburg e fica na frente pelo número de vitórias apenas.

Mesmo fora de casa, o Bayern de Munique precisou somente de nove minutos para inaugurar o marcador em Mainz. Schweinsteiger foi o responsável por abrir o placar.

Só no segundo tempo o time de Munique conseguiu ampliar. Aos 5 minutos, Müller marcou. Mario Gomez fez o terceiro já aos 32 e Alagui fez o gol de honra do time da casa aos 40 minutos.

