Bayern vence, mas Chelsea passa O Bayern despediu-se da Liga dos Campeoões da Europa com vitória suada e de virada, por 3 a 2 sobre o Chelsea, no Estádio Olímpico de Munique, nesta terça-feira. Mas não adiantou nada, porque havia perdido em Londres por 4 a 2. Os ingleses saíram na frente, com Lampard, aos 30 do primeiro tempo, em chute que desviou no zagueiro Lúcio. O empate veio com Pizzarro, aos 20 da etapa final, mas Drogba recolocou o Chelsea na frente aos 35. Guerrero aos 45 e Scholl aos 49 comandaram a triste virada.