Bayern vence na abertura do Alemão Atual campeão, o Bayern de Munique começou bem a disputa do Campeonato Alemão de 2003/04. Na abertura da competição, nesta sexta-feira, a equipe jogou em casa e derrotou o Eintracht Frankfurt por 3 a 1. Os gols foram do brasileiro Zé Roberto, do peruano Pizarro e do bósnio Salahamidzic - o albanês Skela descontou. Neste sábado, acontecem outros jogos da primeira rodada da temporada: Wolfsburg x Bochum, Kaiserslautern x 1860 Munique, Hertha Berlim x Werder Bremen, Bayer Leverkusen x Friburgo, Hamburgo x Hanover e Schalke 04 x Borussia Dortmund. E no domingo, estão programados Borussia Moenchengladbach x Colonia e Hansa Rostock x Stuttgart.