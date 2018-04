Bayern vence no fim e encosta nos líderes do Alemão

Kai Pfaffenbach/Reuters

Van Buyten (às esq.) cabeceia no canto do goleiro Schaefer para marcar o gol que deu a vitória ao Bayern

O Bayern de Munique sofreu neste sábado, mas conseguiu uma importante vitória para entrar de vez na briga pelo título do Campeonato Alemão. Depois de começar a competição de forma irregular, com dois empates e uma derrota, a equipe do brasileiro Breno, ex-São Paulo, venceu o Nuremberg por 2 a 1 e somou sua terceira vitória seguida, se aproximando dos líderes da competição.

Veja também:

Alemão 09/10 - Classificação / resultados / calendário

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O triunfo conquistado em casa, com um gol nos minutos finais, fez o Bayern ir a 11 pontos, ocupando provisoriamente a terceira posição na abertura da sexta rodada do Alemão. Hamburgo e Bayer Leverkusen, que lideram com 13 pontos, ainda jogam neste domingo. Hoffenheim e Mainz, que também venceram neste sábado, estão logo atrás do Bayern, com a mesma pontuação do time de Munique.

Na partida disputada na Allianz Arena, o Bayern não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. Para a segunda etapa, o técnico holandês Louis Van Gaal decidiu colocar em campo o francês Ribéry, que começou na reserva. Com o meia em campo, o time anfitrião não demorou para sair na frente. Aos dez minutos, o croata Olic recebeu passe de Muller e tocou na saída do goleiro.

O Bayern só não contava com o empate do Nuremberg. Aos 29 minutos da etapa final, o time visitante chegou à igualdade com Choupo-Moting. Sobrou então para o zagueiro belga Van Buyten decidir o jogo. Já aos 37, ele desviou de cabeça o cruzamento da direita do holandês Robben, apenas tirando do goleiro, e fechou o placar em Munique.

Ainda neste sábado pelo Alemão, o Hoffenheim contou com um gol do brasileiro Maicosuel, ex-Botafogo, para iniciar uma reação fulminante diante do Borussia Monchengladbach. Já aos 41 minutos do segundo tempo, quando sua equipe perdia por 2 a 1 fora de casa, o meia empatou o jogo, permitindo que os visitantes ainda buscassem a vitória por 4 a 2.

Também fora de casa, o Mainz derrotou o Bochum por 3 a 2. Outra equipe visitante a vencer foi o Colonia, que superou o Stuttgart por 2 a 0. Já Hannover e Borussia Dortmund ficaram no empate por 1 a 1.