Bayern vence Real com gol de Élber O Bayern de Munique deu um importante passo rumo à decisão da Copa dos Campeões, hoje, ao bater o Real Madrid, na Espanha, por 1 a 0. O brasileiro Élber, com um chute de primeira, garantiu a vantagem de sua equipe, que agora só precisa de um empate em casa para ir à final. Enquanto o goleiro Casillas, do Real, falhou no gol, Kahm, do Bayern, foi o nome do jogo, com defesas difíceis. Amanhã, na Inglaterra, diante do Leeds, o Valencia faz o jogo de ida das semifinais, tentando chegar à segunda final consecutiva. Mas para isso terá de quebrar o tabu de nunca ter vencido os ingleses pela Copa dos Campeões. Em quatro jogos, empatou dois e perdeu dois.