Bayern vive tensão fora de campo O Bayern de Munique vive uma situação tranqüila no Campeonato Alemão - tem oito pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, segundo colocado -, mas entrará em campo neste sábado, para enfrentar o Nuremberg, sob tensão. O motivo é a denúncia feita por uma revista de que o clube recebeu 22 milhões de euros entre 2000 e 2002 por um contrato secreto com o falido grupo de mídia Kirch. A quantia teria sido recebida como o pagamento pelo Bayern ter apoiado a proposta do Kirch para que os direitos de trasmissão do Campeonato Alemão fossem negociados coletivamente e não por cada clube em particular. Os outros clubes reagiram com indignção à notícia, entendendo que o Bayern foi beneficiado com o pagamento extra e por isso teve mais condição de investir em contratações, o que teria desequilibrado a competição. Franz Beckenbauer, que era o presidente do Bayern na época da assinatura do contrato secreto, admitiu que foi um erro não ter informado a Federação Alemã sobre o acordo quando ele foi fechado. Outros jogos deste sábado: Werder Bremen x Energie Cottbus; Wolfsburg x Munique 1860; Kaiserslautern x Hamburgo; Hansa Rostock x Bochum; Hannover x Bayer Leverkusen; Schalke 04 x Borussia Dortmund.