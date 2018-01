Bayern volta a campo de olho no Real O Bayern inicia neste sábado, em Frankfurt, o desafio de alcançar o Werder Bremen na liderança do Campeonato Alemão. Depois de um mês e meio de pausa na competição, por causa do inverno, o poderoso time de Munique enfrenta o lanterna Eintracht (12 pontos) com a obrigação de vencer. Só assim, pode manter distância curta em relação ao primeiro colocado. Por enquanto, estão separados por apenas 4 pontos (39 a 35). O maior objetivo do Bayern, no entanto, é o de recuperar ritmo rapidamente, porque em fevereiro tem duelos decisivos com o Real Madrid pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões. O torneio europeu é a prioridade do clube, mas há quem não se ilude e espera cobranças, se ocorrer fiasco no duelo doméstico. "O Bayern entra sempre para ganhar", admite Zé Roberto, meia que foi contratado do Bayer Leverkusen logo após a Copa do Mundo de 2002. "Como se trata de time grande, sempre existe expectativa de conquistas e há pressão quando elas não vêm", constata. "Por isso, não podemos vacilar em nenhum momento e precisamos nos concentrar em tudo." Zé Roberto é um dos que se preocupam com a necessidade de preparação intensa. A pausa forçada fez com que o Bayern precisasse retomar os treinamentos, como em início de temporada, enquanto os espanhóis mantiveram atividade regular. Por isso, não dá para pensar nem no frio intenso. "Não tem como acostumar", reconhece. "Mas não existe alternativa e a gente se adapta." O frio também faz com que tenha de ficar longe da família. A mulher Luciana e os filhos Endrik (3 anos) e Miriã (6 meses) estão no Brasil e só voltarão quando o tempo melhorar. "A distância, a saudade incomodam", lamenta. "Para compensar, fecho o foco só no trabalho." Zé Roberto sabe que não há tempo a perder, porque no Bayern não sobra espaço para nostalgia. Além disso, pretende mostrar que está em forma, para ser lembrado para o amistoso do Brasil com a Irlanda, dia 18, em Dublin. "Acho que tenho crédito com o Parreira, mas preciso provar em campo que estou legal", afirma. A primeira rodada do returno terá neste sábado ainda Bochum x Wolfsburg, Munique 1860 x Kaiserslautern, Colônia x Borussia Moenchengladbach, Werder Bremen x Hertha e Stuttgart x Hansa Rostock.