Bayern x Barça abrirá semifinal no próximo dia 23

As duas equipes se enfrentam pela ida das semifinais em Munique, na Allianz Arena. A volta está marcada para o dia 1.º de maio, no Camp Nou. No outro duelo por uma vaga na final, o Borussia Dortmund recebe o Real Madrid no jogo de ida no dia 24 e viaja à Espanha para definir o classificado em 30 de abril.

Já os confrontos da Liga Europa acontecerão na mesma data. No dia 25 de abril, o Basel recebe o Chelsea na Suíça, enquanto o Fenerbahçe pega o Benfica na Turquia. Uma semana depois será a vez do Chelsea sediar o confronto com o Basel na Inglaterra e o Benfica pegar o Fenerbahçe em Portugal.