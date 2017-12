Bayern x Liverpool: final da Supercopa Bayern de Munique e Liverpool decidem nesta sexta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), em Monaco, a Supercopa Européia, em uma única partida que reúne o campeão da Liga dos Campeões da Europa (Bayern) e o melhor da Copa da Uefa (Liverpool). O vencedor receberá cerca de US$ 1,5 milhão. A PSN anuncia a transmissão ao vivo. O Bayern tentará pela primeira vez a conquista do torneio. Com os desfalques do meio-campista e capitão Effenberg e dos atacantes Scholl e Paulo Sérgio, contundidos, o técnico Ottmar Hitzfeld aposta na experiência do goleiro Kahn e do atacante Élber para tentar superar os ingleses. "É a única competição que nos falta. Seria muito bom que a trouxéssemos para Munique", declarou Karl-Heinz Rummenigge, vice-presidente do Bayern. O presidente do clube alemão, Franz Beckenbauer, destaca o grande valor da competição: "Será um jogo importante até mesmo por causa do dinheiro. O Liverpool é uma grande equipe. Será um grande desafio para nós." O Liverpool, campeão da Copa da Uefa, tentará repetir o feito de 1977. Para isso, apostará as suas fichas na excelente fase do atacante Michael Owen. "É ótimo reencontrar velhos amigos. Não poderia haver final mais bonita", disse o zagueiro Babbel, ex-jogador do Bayern.