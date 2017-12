Bayern x Real abre 2ª fase da Liga Real Madrid e Bayern de Munique farão o confronto mais equilibrado das quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. Depois do sorteio realizado nesta sexta-feira, em Nyon, Suíça, na sede da Uefa, foi definido que as duas equipes reeditarão o confronto da semifinal da ultima edição do torneio. O Bayern, que mais tarde seria campeão derrotando o Valencia nos pênaltis, levou a melhor. Os outros confrontos são os seguintes: Panathinaikos x Barcelona, La Coruña x Manchester United e Liverpool x Bayer Leverkusen. Os jogos de ida acontecem nos dias 2 e 3 de abril e os de volta, nos dias 9 e 10 do mesmo mês. ?Todas as equipes que poderiam nos enfrentar eram grandes, mas o Bayern é a maior delas. Acredito que quem vencer essa eliminatória será o campeão do torneio. Em 2000, quando eliminamos o Bayern, fomos campeões. Ano passado eles nos eliminaram e ficaram com o título?, disse Jorge Valdano, diretor-geral do Real Madrid. Os números pesam a favor da equipe alemã. Nos últimos seis confrontos, o Bayern conquistou cinco vitórias. ?Ano passado eles ganharam da gente nas semifinais. Agora, estamos com mais vontade. Gosto de enfrentar o Bayern porque o mundo inteiro gosta de assistir a esse jogo?, disse o volante Helguera. No lado do Bayern, uma alegria especial para o meia e capitão Effenberg: ?Nunca joguei contra o Zidane. Já tive muitos rivais interessantes e agora tenho de jogar contra o melhor. Isso me alegra muito.? Quem deu sorte no sorteio foi o Barcelona. A equipe de Rivaldo enfrentará a grande surpresa do torneio: o Panathinaikos, da Grécia. Mas, no clube, todos evitam demonstrar confiança exagerada. ?Hoje em dia todos os rivais são complicados?, afirmou Joan Gaspart, presidente do Barça. ?Não se pode pensar que essa eliminatória já está ganha. É claro que o Panathinaikos é a equipe menos experiente, mas hoje em dia não existem equipes fáceis?, disse o técnico Carlos Rexach, repetindo o discurso de Joan Gaspart. No lado grego, o técnico uruguaio Sérgio Markarián, um dos principais responsáveis pela classificação da equipe, gostou do resultado do sorteio. ?Acho que foi bom porque enfrentaremos uma equipe que tem muitos bons jogadores, mas nós também temos e podemos surpreender?, disse, otimista. O La Coruña enfrentará o Manchester United. A equipe inglesa não tem um bom retrospecto jogando na Espanha. De 1957 até hoje, o time esteve 12 vezes no país: empatou cinco e perdeu sete. ?Será um confronto igual, mas muito mais difícil que os jogos da primeira fase?, disse Javier Irureta, técnico do La Coruña. Nas semifinais, o vencedor do duelo entre Real Madrid e Bayern de Munique enfrentará o ganhador de Barcelona e Panathinaikos. Quem passar na partida entre La Coruña e Manchester United jogará contra Liverpool ou Bayer Leverkusen. E a final da Liga dos Campeões será disputada dia 15 de maio em Glasgow, na Escócia.