BB cria polêmica por beach soccer Após a polêmica das camisas preta e rosa das Seleções Brasileiras masculina e feminina de vôlei, o Banco do Brasil (BB) está próximo de enfrentar outro desgaste, com a formalização de patrocínio, nesta segunda-feira, com a Confederação Brasileira de Beach Soccer (CBBS). Se a alegação para impedir os lançamentos dos novos uniformes foi a de que as cores não representavam o País, agora, a estatal optou por nacionalizar a expressão inglesa, utilizando a denominação "futebol de areia". O problema é que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Areia (CBFA), Nereu Maidana, foi categórico: "vamos processá-los". O projeto de parceria com a CBBS e a Octagon Koch Tavares tem validade de um ano e o investimento (não confirmado pelo BB) é de cerca de R$ 4 milhões. O Banco Popular do Brasil (BPB), subsidiária do BB, é que terá seu logotipo estampado nas camisas da seleção brasileira, além das placas de publicidade e material de divulgação do "Circuito de Futebol de Areia" - um dos carros-chefes da parceria. "Para nós é futebol de areia. Nossa dúvida é se falamos ´de´ ou ´na´. É o nome que nos interessa e nosso cliente consegue entender", disse o presidente do BPB, Ivan Guimarães - a estatal foi criada em 2004 para atender pessoas com renda mensal de até três salários mínimos. Em seguida, o presidente da CBBS, Fulvio Danilas, destacou, inclusive, que não haverá problema em utilizar a expressão ?futebol de areia?, "porque não existe uma confederação desta modalidade esportiva". Mas, procurado pela Agência Estado, o presidente da CBFA achou um "absurdo" a atitude do BB, e disse que ainda nesta segunda notificaria o erro à estatal, se mostrando surpreso com as declarações de Danilas. Além disso, destacou que a instituição financeira não pode utilizar a denominação "futebol de areia", porque é uma modalidade esportiva diferente do Beach Soccer. "Estou surpreso com tudo isso e vamos tomar as medidas jurídicas cabíveis. Eles não podem utilizar nosso nome", destacou o presidente da CBFA. "São várias as diferenças: no futebol de areia jogam goleiro mais cinco jogadores e são dois tempos de 20 minutos. No Beach Soccer atuam o goleiro mais quatro atletas, em três tempos de 12 minutos. Tanto é que a marca Beach Soccer é de propriedade da Koch Tavares, registrada no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)." Seletiva - Alheio a brigas extra-campo, os jogadores da seleção brasileira se prepararam nesta segunda para a estréia nas Eliminatórias da Primeira Copa do Mundo de Beach Soccer, na praia do Leme, zona sul. A atração da equipe será o artilheiro Romário, que participou do último treino, antes da partida contra os Estados Unidos, nesta terça, às 21h20. Por ser a sede da Copa do Mundo, prevista para ser disputada em maio, no Rio, o Brasil já está classificado. Por isso, durante as Eliminatórias, que terminarão no domingo, a equipe brasileira utilizará a competição para treinos. As seleções americana, Canadá, México, Argentina, Peru, Uruguai e Venezuela brigarão pelas três vagas em disputa.