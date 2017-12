BB: patrocínios esportivos sob suspeita Um relatório entregue para a CPI dos Correios aponta falta de rigor na assinatura de contratos de patrocínios esportivos do Banco do Brasil, segundo divulgou o ?Blog do Noblat?, no site do Estadão (www.estadao.com.br). A auditoria do Banco do Brasil abrange os contratos feitos em 2002 e 2003. Os contratos de patrocínio do Banco do Brasil têm cláusulas de confidencialidade, mas os empresários de Gustavo Kuerten, Paulo Carvalho; de Robert Scheidt, Cecília Yoshizawa; e o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Ary Graça, negam que receberam os valores que constam do relatório da auditoria, segundo o Blog. ?A investigação encontrou irregularidades num contrato de R$ 6.358.000,00 com o tenista Gustavo Kuerten?, informa o blog. ?A auditoria diz que não há justificativa para o pagamento de R$ 31,8 milhões para patrocinar as seleções através da CBV?, acrescenta. ?O velejador Roberto Scheidt recebeu do Banco do Brasil pagamento de patrocínio antes de ter o contrato assinado, diz a auditoria. O valor do contrato? R$ 516.024,00, de 12 de dezembro de 2002?, completa. Apesar das peculiaridades em contratos de patrocínios com tenistas, como bônus por títulos, colocação no ranking e participações em Copa Davis e jogos pela TV, os valores recebidos por Guga em 2002 e 2003 foram menores, segundo o empresário Paulo Carvalho. Ele não confirma, mas Guga teria recebido cerca de R$ 2,1 milhões por ano, contra os mais de R$ 6,3 milhões apontados. Durante a Copa Davis, em Montevidéu, Guga mostrou indignação com o fato de seu contrato estar sob investigação. ?Não tem nada de diferente nas cláusulas e não há intermediários. O Banco do Brasil é uma entidade que apóia o esporte. Espero que mantenha seus programas.? O contrato de Guga termina em dezembro. O heptacampeão mundial e bicampeão olímpico da classe Laser, Roberto Scheidt, e as seleções de vôlei têm contratos até 2008 e também não confirmam os valores do relatório. ?O contrato é feito entre a Scheidt Marketing Esportivo e o Banco do Brasil, sem intermediários, foi assinado em dezembro de 2002, mas não houve pagamento adiantado e nem procede o valor apontado. É bem menor?, afrma Cecília Yoshizawa. ?Temos contrato até a Olimpíada de Pequim, em 2008. Há a cláusula de confidencialidade, mas mesmo somando os contratos do vôlei indoor e de praia o valor é menor?, disse Ary Graça. ?Só se esses R$ 31 milhões forem dos dois contratos mais as promoções que o banco faz. Mas não vem para a CBV.?